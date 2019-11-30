Зеленський під тиском нардепів з опозиції відправив Пристайка на саміт НАТО в Лондоні, - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

"Коли критика ефективна. Хвиля незадоволення опозиції і зауваження експертного середовища примусили владу переглянула своє рішення щодо неучасті заході високого рівня НАТО . "Європейська Солідарність" чи не єдина з політичних сил неодноразово порушувала питання необхідності активної участі влади в усіх заходах НАТО, як це робила наша команда, президент Порошенко і профільні міністри. Міністр закордонних справ Пристайко почув нашу критику і таки поїде в Лондон, де візьме участь в конференціі Альянсу. Тим актуальнішою стає заява ВР із закликом надати Україні ПДЧ. Сподіваюся, парламент ухвалить заяву вже у вівторок", – зазначила Ірина Геращенко.

Зазначається, що фракція "Європейська Солідарність" вимагає від парламенту ухвалити постанову про підтвердження намірів України отримати План дій щодо членства в НАТО.

"Влада має щодня нагадувати нашим міжнародним партнерам, яку високу ціну платить Україна за захист безпеки всієї Європи. Як на мене, сама Європа не до кінця усвідомлює наш вклад в спільну безпеку. Ми заслужили ПДЧ. Так, його б не дали у Лондоні. Але якщо ми не будемо нагадувати про несправедливо заблоковане в 2008 р ПДЧ, то не отримаємо План ніколи", – наголошує Ірина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа проти генерала Марченка створює негативний імідж армії і керівництву Збройних Сил, - Забродський