Норми закону про дезінформацію діятимуть, поки частина України залишається окупованою, - Бородянський

Про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"І саме зараз ми хочемо тлумачити таке поняття, як "дезінформація", тобто інформація, яка спотворює громадську думку і шкодить національним інтересам. Це поняття необхідно наповнити докладним змістом, а також критеріями, щоб цим неможливо було зловживати. Ми перебуваємо в стані гібридної війни. На нас напали, ми повинні захищатися від дезінформації в такий спосіб, щоб неможливо було спотворювати громадську думку", - поділився він.

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За словами Бородянського, його часто запитують про те, чому в нашій країні роблять щось, чого немає в Європі. "Але ж у Європі немає війни, а у нас вона є. Багато норми з тих, які ми будемо обговорювати в законопроєкті про дезінформацію, будуть діяти доти, поки частина України буде тимчасово окупована", - зазначив він.