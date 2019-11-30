РФ пропонує "пакетне рішення" за контрактом на транзит газу в Євросоюз, - Оржель

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"У нас є дуже багато елементів, які треба погоджувати. Не секрет, що російська сторона пропонує пакетне рішення. Вона пов'язує транзитний контракт і обсяги, прямі постачання. А з нашого боку дуже аргументована позиція рішень арбітражів", - зазначив Оржель.

Він підкреслив, що має бути вироблена позиція, яка влаштує всі сторони.

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Міністр також висловив переконання, що вчорашня зустріч із цього питання у форматі "Україна - Росія" дозволила "зробити кроки вперед".

"Європейська сторона була поінформована, що буде така зустріч. Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати. Що вчора відбулося - в рамках загального процесу сторони зустрілися. Таке можливо: двосторонні контакти, інші контакти", - додав Оржель.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 28 листопада у Відні відбулася двостороння зустріч міністра енергетики і захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля з міністром енергетики РФ Олександром Новаком. Зустріч відбулася в рамках підготовки до підписання договору про транспортування газу українською ГТС.