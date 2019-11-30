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30.11.19 16:08

Найманці РФ не дають відновити електропостачання в частині Мар'їнки, відмовляючись надати гарантії безпеки ремонтникам

У м. Мар'їнка Донецької області українські ремонтні бригади не можуть відновити електропостачання в 60 будинках, оскільки найманці РФ не дають гарантій дотримання режиму припинення вогню.

Найманці РФ не дають відновити електропостачання в частині Мар'їнки, відмовляючись надати гарантії безпеки ремонтникам

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"25 листопада 2019 року сильними поривами вітру обірвано лінії електропередач та знеструмлено близько 260 приватних будинків у місті Мар'їнка Донецької області.
Українські ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії до 200 будинків. Але ще близько 60 господарств, на вулицях Тельмана та Жовтневій, залишаються знеструмленими.

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Станом на 14.00 30 листопада гарантій дотримання режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації так і не надано.

Без цього, ремонтна команда АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" та піротехнічний підрозділ ДСНС України не можуть усунути причин відсутності електроенергії. Виведені з ладу лінії електропередач розташовані у секторах ведення вогню ЗФ РФ.
Українською стороною СЦКК, через СММ ОБСЄ, збройним формуванням РФ було подано запити щодо надання ними гарантій припинення вогню.

Останній запит надіслано сьогодні, 30 листопада.

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