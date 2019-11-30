Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю ZN.UA.

За його словами, суспільство має розуміти, які закони існують в інформаційній сфері і те, як громадян захищають від неправдивої інформації.

"Ми не регулюємо блогосферу, ми регулюємо контент. І якщо хтось порушує українське законодавство за допомогою якогось контенту, наприклад закликає до ворожнечі, то і понесе за це відповідальність. Блогер і раніше відповідав, згідно з чинним законодавством. Зараз ми хочемо сказати, що контент підпадає під регуляцію. І це нормально. Є величезна кількість людей, які споживають контент блогерів", - розповів Бородянський.

Він також додав, що існують сили, які прагнуть спотворити громадську думку і заробити на цьому політичні та економічні дивіденди.

"І ці сили не зацікавлені в тому, щоб Україна була окремим суб'єктом як держава. Ще раз наголошую, тут не йдеться про порушення свободи слова, це лише засіб регуляції і встановлення правил", - зазначив Бородянський.

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