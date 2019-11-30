Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.11.19 18:31

Від початку доби ворог один раз відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Від початку доби ворог один раз відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зазначається, що втрат унаслідок обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Читайте також: Кількість жертв військової агресії РФ на Донбасі перевищила 13 тисяч осіб, понад 3 тисячі з них - мирні жителі, - ООН. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 29 листопада російсько-терористичні війська 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, внаслідок чого загинув військовослужбовець Збройних сил України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100