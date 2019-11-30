"Позначення хто є хто - це нормально на цьому історичному етапі", - Бородянський про перейменування УПЦ МП

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Щодо перейменування, то тут є закон, який треба виконувати. Як правила дорожнього руху. Є закон про перейменування, і він діє. Я відповідав на це запитання і вважаю, що держава має не заходити на територію церкви, але ми розуміємо, що ми перебуваємо у стані гібридної війни, що управління УПЦ МП перебуває в Москві, це записано в документах, у статутах. І тому ми вважаємо, що позначення хто є хто - це нормально на цьому історичному етапі. І я не розумію, чому зчинився такий галас із цього приводу. Це не перейменування церкви, це додавання одного слова, яке чітко позначає, яка це церква, тобто приналежність церкви до країни-агресора - РПЦ", - сказав міністр.

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Бородянський зазначив, що люди мають знати, до якої церкви ходять.

"Зараз ми перебуваємо у стані війни, і є інституція, центр управління якої міститься в країні, котра на нас напала. Держава Україна каже: "Все нормально, ви відокремлені від держави, ми жодним чином не втручаємося у вашу діяльність. Усе, що ми хочемо, аби з вашої назви було видно, що ви російська православна церква. Це вже видно де-факто. Ми лише хочемо закріпити це де-юре", - пояснив він.

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Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 року прийняла в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) у своїй назві вказати належність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон, а 26 січня був офіційно опублікований у газеті "Урядовий кур'єр".

УПЦ МП оскаржила необхідність перейменування в суді. Окружний адміністративний суд Києва 22 квітня 2019 року став на її бік і зупинив процес примусового перейменування.