Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль

Таку впевненість висловила в інтерв'ю DW колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський хоче миру з Росією. Він неодноразово про це заявляв. І він це якраз і буде демонструвати під час "нормандської зустрічі". Я думаю, всі вже побачили, що в його розумінні мир. Це припинення вогню. Це те, щоб повернулися всі наші українці, які зараз незаконно перебувають і в РФ, і в Криму. Це налагодження відносин із РФ. Це укладання нових договорів", - розповіла Зеркаль.

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На її думку, ці прагнення доцільні, проте особисто вона не вірить у справжність намірів президента РФ Володимира Путіна.

"Річ у тому, як ми будемо досягати цієї дружби, на яких умовах. Якщо він говорить про те, що ми забезпечимо територіальну цілісність і суверенітет і що буде відновлено наш територіальний суверенітет над Кримом і над Донбасом, то це одне. Але в мене виникають великі сумніви щодо того, що президент РФ погодиться на те, що Крим - не їхній", - говорить Зеркаль.

Вона також нагадала, що у кожної зі сторін "нормандської четвірки" є власні інтереси, і висловила сподівання, що результат зустрічі "буде збалансованим - на користь України". Однак Зеркаль зауважила, що вона дуже скептично налаштована.

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Нагадаємо, зустріч лідерів нормандського формату заплановано на 9 грудня і відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що готовий до переговорів у різних форматах у межах "нормандської зустрічі" 9 грудня в Парижі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. "Ми не очікуємо, що завтра припинимо війну, але я хочу чіткого розуміння як президент України, коли і як ми можемо зупинити війну", - сказав він на брифінгу в середу у Вільнюсі після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.