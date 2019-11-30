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30.11.19 19:24

Окупанти в Криму за рік поповнили Чорноморський флот 9 кораблями

У 2019 році до складу окупаційного Чорноморського флоту РФ у Криму прийнято дев'ять одиниць корабельного складу.

Окупанти в Криму за рік поповнили Чорноморський флот 9 кораблями

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"У 2019 році до складу флоту прийнято 5 новітніх кораблів і катерів, зокрема патрульний корабель "Дмитро Рогачов", морський тральщик "Іван Антонов", а також три десантні катери. Крім того, допоміжний флот поповнився 4 новими суднами забезпечення, серед яких морський та рейдовий буксири, рятувальне буксирне судно і самохідний плавучий кран", - йдеться в повідомленні.

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Також на завершальній стадії випробувань перебуває малий ракетний корабель "Інгушетія", оснащений комплексом крилатих ракет "Калібр". Корабель може увійти до складу ЧФ РФ у грудні цього року.

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