Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.11.19 20:32

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ. ФОТО

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську (мінометну, причіпну, самохідну, реактивну, протитанкову) батарею Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 01

На конкурсі було представлено підрозділи всіх видів Збройних сил, загалом 14 батарей.

Конкурс передбачав випробування у чотирьох номінаціях. Перша - тактична, де оцінювалась злагодженість батарей. Друга - індивідуальна зі стрільби й керування вогнем - виконання залікових вогневих завдань на комп’ютерному артилерійському полігоні. Третя номінація - спеціальна, де звертали увагу на практичні навички воїнів зі спеціальної та технічної підготовки. Четверта - спортивна.

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 02

Найкращими причіпною та протитанковою батареями визнано представників 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Їх нагороджено перехідними макетами артилерійських установок та грошовими преміями в розмірі 440 тисяч та 410 тисяч гривень відповідно.

Звання найкращої мінометної батареї здобули військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної Дніпропетровської бригади. Перемога в цій номінації передбачає грошову премію у 340 тисяч гривень.

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 03

Дивіться також: У Збройних силах стартував конкурс на найкращу артилерійську батарею. ФОТОрепортаж

Найкращою реактивною батареєю визнано артилеристів 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Вони отримають 310 тисяч гривень.

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 04

А найкращою самохідною артилерійською батареєю стали бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. На них чекає грошова премія - 290 тисяч гривень.

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 05

Дивіться також: Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100