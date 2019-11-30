Стали відомі суперники збірної України у групі на Євро-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Збірна України ще до жеребкування потрапила в групу С разом із Нідерландами. За підсумками жеребкування до групи С із третього кошика потрапила збірна Австрії і переможець плей-офф Ліги націй.

За підсумками плей-офф Ліги націй, із четвертого кошика в одну групу зі збірною України може потрапити збірна Румунії, якщо вона пройде на Євро-2020 Шляхом A. Якщо румунської збірної не буде на Євро, то Україна отримає переможця стикових матчів Шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь).

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Півфінали плей-офф Ліги націй відбудуться 26 березня, а фінали - 31 березня. Залежно від розвитку подій на цій стадії визначиться четвертий суперник збірної України.

Відкриття Євро-2020 відбудеться 12 червня в Римі, а груповий етап завершиться 24 червня. В 1/8 фіналу потраплять по дві найкращі команди і чотири треті місця. Матчі групи С відбудуться в Бухаресті й Амстердамі. Дати ігор - 14, 18 і 22 червня.

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