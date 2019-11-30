Результати жеребкування групового етапу фінальної частини Євро-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Варто зазначити, що, крім Уельсу та Фінляндії, в четвертому кошику було чотири слоти для переможців плей-офф Ліги націй, півфінальні та фінальні матчі якого заплановано на 26 і 31 березня, але кожен із чотирьох шляхів також отримав свою групу.
Результати жеребкування
Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс.
Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія.
Група С: Україна, Нідерланди, Австрія, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь) * Якщо на Євро-2020 не потрапить збірна Румунії.
Група D: Англія, Хорватія, Чехія, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях С (Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль).
Група E: Іспанія, Польща, Швеція, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях B (Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія).
Група F: Німеччина, Франція, Португалія, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях A (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія) * Виняток - збірна Румунії, яка може потрапити тільки в групу С.
Міста, в яких відбудуться матчі кожної з груп:
Група А: Рим (Італія), Баку (Азербайджан).
Група В: Санкт-Петербург (Росія), Копенгаген (Данія).
Група С: Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія).
Група D: Лондон (Англія), Глазго (Шотландія).
Група Е: Більбао (Іспанія), Дублін (Ірландія).
Група F: Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина).
Відкриття турніру відбудеться 12 червня в Римі, а груповий етап завершиться 24 червня. З кожної групи в 1/8 фіналу потраплять по дві найкращі команди, а також чотири збірні, які посядуть треті місця з найкращими показниками. Півфінальні матчі і фінал заплановано на "Вемблі" в Лондоні.