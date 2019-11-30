Результати жеребкування групового етапу фінальної частини Євро-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Варто зазначити, що, крім Уельсу та Фінляндії, в четвертому кошику було чотири слоти для переможців плей-офф Ліги націй, півфінальні та фінальні матчі якого заплановано на 26 і 31 березня, але кожен із чотирьох шляхів також отримав свою групу.

Результати жеребкування

Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс.

Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія.

Група С: Україна, Нідерланди, Австрія, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь) * Якщо на Євро-2020 не потрапить збірна Румунії.

Група D: Англія, Хорватія, Чехія, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях С (Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль).

Група E: Іспанія, Польща, Швеція, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях B (Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія).

Група F: Німеччина, Франція, Португалія, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях A (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія) * Виняток - збірна Румунії, яка може потрапити тільки в групу С.

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Міста, в яких відбудуться матчі кожної з груп:

Група А: Рим (Італія), Баку (Азербайджан).

Група В: Санкт-Петербург (Росія), Копенгаген (Данія).

Група С: Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія).

Група D: Лондон (Англія), Глазго (Шотландія).

Група Е: Більбао (Іспанія), Дублін (Ірландія).

Група F: Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина).

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Відкриття турніру відбудеться 12 червня в Римі, а груповий етап завершиться 24 червня. З кожної групи в 1/8 фіналу потраплять по дві найкращі команди, а також чотири збірні, які посядуть треті місця з найкращими показниками. Півфінальні матчі і фінал заплановано на "Вемблі" в Лондоні.