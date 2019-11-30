Судовий розгляд у справі про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 триватиме 25 тижнів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Судовий розгляд триватиме 25 тижнів", - йдеться в повідомленні NL Times.

Читайте також: Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі

Судова справа щодо кримінальної відповідальності за аварію рейсу MH17 Malaysia Airlines, частину якої було офіційно передано в суд Гааги, розпочнеться 9 березня в судовому комплексі аеропорту Схіпхол, який перебуває під особливою охороною.

Також слухання відбудуться 23-27 березня 2020 року, 8 червня-3 липня 2020 року, 31 серпня-13 листопада 2020 року, 1 лютого-26 березня 2021 року.

Процесом керуватимуть троє суддів, ще двоє - "в резерві".

Як зазначається, спеціально для цієї справи в Нідерландах змінили законодавство, що дозволить проводити частину судових слухань англійською мовою. Крім того, свідки, які не зможуть бути присутніми в залі суду, зможуть свідчити за допомогою відеотрансляції.

Дивіться також: Уперше в катастрофі MH17 звинуватили РФ як державу, - Бутусов. ВIДЕО

Раніше було названо перших чотирьох підозрюваних у причетності до збивання літака. Це, зокрема, Сергій Дубинський, Ігор Гіркін, Олег Пулатов, Леонід Харченко. Їм висунуть обвинувачення у вбивстві.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

8 листопада Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

14 листопада, Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.