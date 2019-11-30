Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.11.19 23:31

Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору

Деякі студенти Альбертського університету в канадському Едмонтоні вимагають звільнити викладача, який заперечує факт Голодомору, здійснений радянською владою на початку 1930-х років.

Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як пише канадська газета The Globe and Mail, причиною обурення студентів стало те, що доцент Дугал Макдональд у своїй замітці на сторінці у фейсбуці 19 листопада назвав Голодомор брехнею, буцімто підкріпленою фальшивими фото і повідомленнями, які поширили колишні спільники нацистів.

Читайте також: Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб

У цьому ж дописі Макдональд додав, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо "підтримує антикомуністичний, пронацистський міф про Голодомор", намагаючись таким чином "переписати історію".

Українське студентське товариство університету назвало цей допис розпалюванням ворожнечі і заявило, що його автор не гідний бути викладачем.

Альбертський університет у своїй заяві вказав, що погляди пана Макдональда не відображають поглядів навчального закладу, але він має право ділитися ними.

Сам Макдональд у коментарі для ЗМІ заявив, що досліджував Голодомор кілька років і має право на свободу слова.

Дивіться також: Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, висловлювання Дугала Макдональда також засудив Конгрес українців Канади та Єврейська федерація Едмонтона.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100