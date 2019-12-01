В Україні створять рейтинг міст за динамікою розвитку культурних послуг для населення, - Бородянський

Як заявив глава відомства Володимир Бородянський в інтерв'ю ZN.UA, це має допомогти населенню зрозуміти, чи розвивається культурна сфера в місті, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вибрала напрямок на децентралізацію. Але децентралізація - це не лише можливість розпоряджатися бюджетом і майном, яким оперують. Це ще й відповідальність містян, які обирають таку владу, завдяки якій в містах будуть розвиватися різні культурні установи. Ми зі свого боку будемо створювати різні культурні стимули", - підкреслив міністр.

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За його словами, в Українському культурному фонді цього року є програма "Культурна столиця України", в рамках якої можна отримати 30 мільйонів гривень на громаду.

"Зараз ми думаємо над тим, щоб зробити рейтинг міст за динамікою розвитку культурних послуг для населення. І тоді населення буде розуміти, чи у них у місті розвивається ця сфера з чинним мером і конкретної радою, чи не розвивається. А ми як міністерство будемо відстежувати рейтинг. Це буде публічний формат. Тому обрання влади - це повністю відповідальність населення", - розповів Бородянський.