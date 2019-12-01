Найманці РФ 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.
3 ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм;
біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.
Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.
Від початку цієї доби один обстріл, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, російські окупаційні війська здійснили у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", - йдеться в повідомленні.