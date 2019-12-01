Найманці РФ 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог один раз відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

3 ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм;

біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.

Від початку цієї доби один обстріл, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, російські окупаційні війська здійснили у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 український воїн загинув, від початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - пресцентр ОС