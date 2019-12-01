Сьогодні - 28-та річниця референдуму за незалежність України

1 грудня 1991 року в Україні відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності, на якому волевиявленням народу було підтверджено Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою, за який тоді проголосували 346 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

90,92% виборців дали ствердну відповідь на запитання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" Не було жодного регіону, жодного населеного пункту, де ідея незалежності України не знайшла б підтримки більшості громадян. Зокрема, в Криму за незалежність проголосували 54,19% громадян, у Севастополі – 57,07 %, у Донецькій, Луганській, Одеській та Харківській областях жити у власній державі хотіли б понад 80% громадян. В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях "за" проголосували понад 95% громадян.

2 грудня 1991-го року незалежність України визнали Польща і Канада, 4 грудня – Литва і Латвія.

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Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року відбувся в один день із першими виборами президента України, ним став Леонід Кравчук.