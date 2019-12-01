ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 30 листопада.

Спостерігачі повідомили, що найбільше порушень в Донецькій області зафіксовано поблизу Світлодарська і біля Донецької фільтрувальної станції.

На Луганщині аналогічні порушення були неподалік Золотого-4.

Місія продовжує спостереження за ділянками розведення сил і засобів.

"На ділянці розведення в районі Станиці Луганській команда СММ бачила, як робітники з непідконтрольних уряду районів виконували ремонтні роботи на асфальтовому покритті і встановлювали нові перила на металевій конструкції моста біля Станиці Луганської", - йдеться в звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про наступні ділянки розведення на Донбасі стане зрозуміло після 9 грудня, - голова ОБСЄ Лайчак