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01.12.19 09:13

ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 30 листопада.

Спостерігачі повідомили, що найбільше порушень в Донецькій області зафіксовано поблизу Світлодарська і біля Донецької фільтрувальної станції.

На Луганщині аналогічні порушення були неподалік Золотого-4.

Місія продовжує спостереження за ділянками розведення сил і засобів.

"На ділянці розведення в районі Станиці Луганській команда СММ бачила, як робітники з непідконтрольних уряду районів виконували ремонтні роботи на асфальтовому покритті і встановлювали нові перила на металевій конструкції моста біля Станиці Луганської", - йдеться в звіті.

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