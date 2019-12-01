Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів"

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Володіна опубліковано на сайті Держдуми РФ.

Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин.

"Поведінка української делегації і спроба зриву виступу депутата Державної Думи, представника кримських татар Руслана Бальбека на форумі ООН, присвяченому питанням національних меншин, чергова демонстрація нетерпимості представників влади України до малих народів", - заявив він.

Володін вважає, що в Україні права нацменшин постійно порушуються.

"Зокрема право на мову, коли Київ ухвалює закон про українську мову як про єдину державну, і вводить заборону на використання національних мов в освітніх установах. При цьому складно назвати малим народом 36% громадян України, які вважають російську мову рідною", - зазначив Володін.

"Владі України варто задуматися, чому в 2014 році переважна більшість - понад 96% жителів Криму і Севастополя: росіяни, українці, кримські татари, білоруси, вірмени, азербайджанці - "вирішили" увійти до складу Російської Федерації", - написав він.

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