ВАКС повернув справу "діамантових прокурорів" у Голосіївський райсуд Києва, обвинувальний акт почнуть розглядати заново

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Судовий репортер" із посиланням на матеріали судового реєстру.

Справа три роки розглядалася в Голосіївському райсуді, але в кінці вересня він вирішив передати матеріали до новоствореного ВАКС.

У липні 2015 року, на момент можливого скоєння злочину, НАБУ ще не здійснювало свої функції і справу розслідувала Генпрокуратура. Однак суд взяв до уваги, що прокурори Володимир Шапакін і Олександр Корнієць перебували на високих посадах в органах прокуратури, а сума інкримінованої їм неправомірної вигоди перевищує 500 прожиткових мінімумів.

Після повернення до Голосіївського суду обвинувальний акт почнуть розглядати заново.

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Нагадаємо: згідно з матеріалами кримінальної справи, у 2015 році громадянин Рак передав $150 тис. доларів Валерію Гібаленку, який був знайомий з "діамантовими прокурорами" - тодішнім заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем і першим заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимиром Шапакіним.

6 липня 2015 року Шапакіна і Корнійця затримали в будівлі Головного слідчого управління. Під час обшуку вдома у Корнійця були знайдені 35 пакетів з діамантами, що дало привід ЗМІ охрестити цю справу справою "діамантових прокурорів".

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