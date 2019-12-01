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01.12.19 11:00

КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи, восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб, - штаб ООС

З 1 грудня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на сході України перейшли на зимовий графік роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук  повідомляє пресцентр штабу ООС.

КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи, восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб, - штаб ООС 01

"Відповідно до наказу Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду.
Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00. Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч транспортних засобів".

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