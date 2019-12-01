Мінкульт перейде від дефолтного фінансування культурних інститутів до проєктного, - Бородянський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський розповів в інтерв'ю ZN.UA.

"Сьогодні фінансування державних театрів відбувається за дефолтним принципом. Наприклад, в минулому році було 100 гривень, в наступному - 100 гривень плюс інфляція. Тут буде перехідний період, коли ми перейдемо на проєктно-дефолтне фінансування. Тобто частина фінансування буде проєктною, частина - дефолтною. В принципі рухатимемося до того, щоб перейти на значну частину проєктного фінансування. Це поліпшить і кількість, і якість проєктів, а також буде ініціатива від молодих режисерів", - зазначив міністр.

Він також додав, що міністерство має намір збільшити різноманітність режисерів. "Ми хочемо збільшити саме кількість режисерів, їх різноманітність. Нам важливо мати різний контент, тому ми вважаємо, що театр - це місце суспільного діалогу", - заявив Бородянський.

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За його словами, на 2020 рік також удвічі буде збільшено фінансування Українського культурного фонду.

"Раніше ця цифра була 250 мільйонів гривень, на 2020 й це буде 500 мільйонів. Ми також розширили можливість подачі заявок. Раніше одна організація могла подавати одну заявку в УКФ протягом року. Зараз кількість таких заявок від об'єднань і творчих гравців збільшено аж до 30. А ствердну відповідь від фонду можна отримати на п'ять проєктів, які може реалізувати одна установа", - поділився Бородянський.

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