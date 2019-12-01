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01.12.19 12:44

За листопад втрати найманців РФ на Донбасі становлять 107 осіб: 41 окупанта ліквідовано, 66 - санітарні втрати, - розвідка ОС

У листопаді 2019 року втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі становлять 107 осіб, з яких 41 були ліквідовані.

За листопад втрати найманців РФ на Донбасі становлять 107 осіб: 41 окупанта ліквідовано, 66 - санітарні втрати, - розвідка ОС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, в листопаді 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 107 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 - становлять санітарні втрати ворога".

У пресцентрі також нагадали, що в разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

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