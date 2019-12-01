Нефьодов анонсував офіційний запуск нової Митної служби наступного тижня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завершуємо розробку покрокового плану змін, який буде представлений наступного тижня разом з, власне, офіційним стартом роботи Держмитслужби", - повідомив Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми митниця - нам все можна!" - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський поручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру фінансів Оксані Маркаровій і главі Держмитної служби Максиму Нефьодову запустити нову митну службу до 1 грудня 2019 року. До 1 січня президент дав доручення запустити повноцінну роботу "єдиного вікна" на митниці.