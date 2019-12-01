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01.12.19 13:15

Нефьодов анонсував офіційний запуск нової Митної служби наступного тижня

Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов анонсував офіційний запуск нового органу наступного тижня.

Нефьодов анонсував офіційний запуск нової Митної служби наступного тижня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Інтерфакс-Україна.

"Завершуємо розробку покрокового плану змін, який буде представлений наступного тижня разом з, власне, офіційним стартом роботи Держмитслужби", - повідомив Нефьодов.

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Нагадуємо, президент Володимир Зеленський поручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру фінансів Оксані Маркаровій і главі Держмитної служби Максиму Нефьодову запустити нову митну службу до 1 грудня 2019 року. До 1 січня президент дав доручення запустити повноцінну роботу "єдиного вікна" на митниці.

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