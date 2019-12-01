У РНБО відреагували на заяву Кривоноса: він залишається заступником Данілова і військовослужбовцем Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ, так у РНБО відреагували на заяву Кривоноса про його звільнення з двох посад.

"Сергій Кривонос залишається заступником Секретаря РНБО України. Його виведення зі складу кількох міжвідомчих комісій і груп пов'зано з перерозподілом функціональних обов'язків, і є робочим процесом, який не має жодної політичної складової.

Також необхідно зазначити, що Сергій Кривонос є прикомандированим до Апарату РНБО України з Міністерства оборони України, і може бути повернений у розпорядження Міністра оборони України у відповідності до поставлених завдань".

Нагадаємо, раніше перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос звинуватив керівника відомства Олексія Данілова в своєму звільненні з двох посад. За словами Кривоноса, його звільнення свідчить про небажання певних посадових осіб реалізації програми з підвищення обороноздатності України "П'ять кроків", "саме тоді, коли ми вже вийшли на фініш".

29 листопада президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави, а також звільнив з посади керівника і вивів з персонального складу міжвідомчої комісії з політики військово- технічного співробітництва та експортного контролю.

8 листопада Сергій Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данілов не бачить його у своїй команді, і вирішити це питання зможе тільки президент України Володимир Зеленський. "Сподіваюся на швидку зустріч з президентом, щоб розставити всі крапки над "і", - сказав тоді Кривонос.

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