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01.12.19 14:44

Пріоритетом держави має бути масовий спорт, а не спорт високих досягнень, - Бородянський

Основним завданням Міністерства культури, молоді та спорту України стане збільшення кількості людей, які займаються спортом.

Пріоритетом держави має бути масовий спорт, а не спорт високих досягнень, - Бородянський

Про це заявив глава міністерства Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Основне завдання - це збільшити кількість людей, що займаються спортом"

"У нас держава насамперед займалася спортом високих досягнень, тобто професійним спортом. Але держава повинна перш за все дбати про здоров'я нації. Це базова історія", - зазначив Бородянський.

Він також розповів про те, що спортивні федерації мають стати самостійнішими, розвиток спорту має йти знизу.

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"Ми хочемо, щоб спорт почав розвиватися знизу, з клубної системи. Тобто клуби, федерації, і підтримка держави була б одним із джерел фінансування федерацій. Треба провести реформу в дитячих, юнацьких школах, перестати фінансувати установи, а перейти до фінансування дітей. Тобто гроші мають ходити за дітьми, ця історія для спорту теж актуальна", - вважає Бородянський.

За його словами, міністерство також прагне до того, щоб прибрати зайві бар'єри для людей, які організовують масові спортивні заходи, спростити їм організацію, у тому числі, за допомогою фінансування.

"Ми будемо розвивати багато функціональних спортивних центрів, а також розробляти в парках міст спортивні інфраструктури. Ця тема дуже широка, і думаю, що вже скоро ми будемо готові представити конкретні напрямки дій і завдань", - додав міністр.

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