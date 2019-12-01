Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни. ФОТО

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив глава полтавської міської організації ВО "Свобода" Юліан Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі відразу 3 об'єкти постраждали в результаті лояльного поводження з сепаратистською мерзотою, яка живе в нашому місті, і вже навіть не соромиться про це говорити в соціальних мережах і в місцевих ЗМІ.
1. Волонтерський мікроавтобус Фольксваген Т4 спалили на вул. Сінний
2. Інтерактивні монітори розбиті на меморіалі пам'яті Героям російсько-української війни біля могили І.П.Котляревського
3. Розбили підставку для квітів на дошці Герою України Сергію Лимарю.
Між дошкою і меморіалом і мікроавтобуса неблизька відстань, досить визначити авто, на якому пересувалися виродки", - написав Матвійчук.
Він закликав СБУ і Нацполіцію розслідувати ці інцеденти і не спускати справу "на гальмах".