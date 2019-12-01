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01.12.19 15:26

Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни. ФОТО

У ніч на 30 листопада в Полтаві невідомі спалили волонтерський мікроавтобус, а так само пошкодили меморіал пам'яті Героям російсько-української війни і меморіальну дошку Герою України Сергію Лимарю.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив глава полтавської міської організації ВО "Свобода" Юліан Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі відразу 3 об'єкти постраждали в результаті лояльного поводження з сепаратистською мерзотою, яка живе в нашому місті, і вже навіть не соромиться про це говорити в соціальних мережах і в місцевих ЗМІ.

1. Волонтерський мікроавтобус Фольксваген Т4 спалили на  вул. Сінний

2. Інтерактивні монітори розбиті на меморіалі пам'яті Героям російсько-української війни біля могили І.П.Котляревського

3. Розбили підставку для квітів на дошці Герою України Сергію Лимарю.

Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни 01

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Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни 02

Між дошкою і меморіалом і мікроавтобуса неблизька відстань, досить визначити авто, на якому пересувалися виродки", - написав Матвійчук.

Він закликав СБУ і Нацполіцію розслідувати ці інцеденти і не спускати справу "на гальмах".

Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни 03

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