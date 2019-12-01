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01.12.19 16:15

Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира"

Заяви російських політиків, подібні до тієї, яку зробив голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін, допомагають українцям краще розуміти справжні устремління "русского мира".

Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира"

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Черговий російський дурень прислав нові скельця для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей".

Від себе - пану Володину: говоріть частіше! Це допомагає нам, українцям, краще розуміти справжні устремління "русского мира".

Нашим теж скажу, - прихильникам всепрощення, купівлі електроенергії, дешевого газу зі знижкою та іншим, які твердять, що "ми один народ", - перечитуйте Володіних... А якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато таких, як я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

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Аваков - Володіну: Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління русского мира 01

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