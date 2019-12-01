Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира"

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Черговий російський дурень прислав нові скельця для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей".

Від себе - пану Володину: говоріть частіше! Це допомагає нам, українцям, краще розуміти справжні устремління "русского мира".

Нашим теж скажу, - прихильникам всепрощення, купівлі електроенергії, дешевого газу зі знижкою та іншим, які твердять, що "ми один народ", - перечитуйте Володіних... А якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато таких, як я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

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