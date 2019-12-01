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01.12.19 16:15

Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня

Президент Володимир Зеленський нагадав українцям, що в цей день 28 років тому відбувся історичний Всеукраїнський референдум щодо підтримки Акта проголошення незалежності України.

Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"90% українців на Закарпатті та Волині, на Донбасі та Львівщині, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Луганську та в Криму, власне, у КОЖНОМУ куточку Батьківщини, сказали: Україні – бути!

І це справді свято!
Тому що того дня ми всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні", - написав він.

"Сьогодні вже є ціле покоління українців, які народилися самі та народили дітей у незалежній Україні. І це – наше майбутнє. Заради якого ми маємо  і надалі бути єдиними!" - додав Зеленський.

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Того дня ми всі обєдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня 01

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