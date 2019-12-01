Розмінуванням Донбасу займаються 584 сапери від урядових і неурядових організацій, - Міноборни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
За даними Міністерства оборони, від центральних органів виконавчої влади станом на 1 листопада 2019 року до процесу залучено 44 групи розмінування чисельністю 202 особи. Від Збройних сил України - 36 груп розмінування (162 особи), від Державної спеціальної служби транспорту - 1 група розмінування (5 осіб) та від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - 7 піротехнічних розрахунків (35 осіб).
Починаючи з 2016 року, для прискорення виконання заходів із розмінування Міністерством оборони України залучені міжнародні неурядові організації The HALO Trust, "Данська група з розмінування (DDG)", "Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD)" та національні неурядові організації DEMINING SOLUTIONS, "Демайнінг тім фром Юкрейн", "Моя безпечна Україна". Загалом залучено 37 груп розмінування загальною чисельністю 382 особи.