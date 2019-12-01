Гончарук привітав українців із 28-ю річницею референдуму за незалежність

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у фейсбуці.

"Сьогодні, 1 грудня, Україна відзначає важливу дату в історії - двадцять восьму річницю проведення референдуму за незалежність. Лише за один день понад 90% громадян України підтвердили своє бажання жити в незалежній державі. Ми маємо завжди триматися разом, підтримувати один одного. Тільки так наша держава буде залишатися вільною і сильною", - написав Гончарук.

Читайте також: Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня

Нагадуємо, 1 грудня 1991 року в Україні відбувся Всеукраїнський референдум, на якому 90,92% виборців підтвердили Акт проголошення незалежності України, прийнятий 24 серпня 1991 року Верховною Радою.

Читайте також: Сьогодні - 28-та річниця референдуму за незалежність України