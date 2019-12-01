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01.12.19 19:55

На Київщині поліція розшукує зниклого безвісти військового капелана. ФОТО

У смт. Клавдієво Бородянського району Київської області безвісти пропав священнослужитель. Повідомлення про зникнення надійшло в суботу від одного з прихожан.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Київщині поліція розшукує зниклого безвісти військового капелана 01

Особовий склад поліції регіону піднято по тривозі, залучено всі підрозділи превентивної діяльності та кримінальну поліцію.

Прикмети розшукуваного: чоловік віком 45 років, спортивної статури, зріст близько 185 см., темно-русяве волосся, сіро-зелені очі, має вуса і бороду. На момент зникнення, ймовірно, був одягнений у темну куртку та камуфляжні штани.

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За даними ЗМІ, зниклий - священник УПЦ КП Сергій (Струк), військовий капелан, учасник бойових дій, настоятель і голова релігійної організації "Релігійна громада Прихід святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії".

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