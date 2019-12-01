3-річна дитина загинула під час замаху на депутата Київської облради Соболєва в центрі столиці, - Бутусов

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Замах у центрі Києва на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - кілер застрелив 3-річну дитину.

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Соболєв із сім'єю виїжджав на своєму Range Rover від ресторану "Маріо" на вулиці Льва Толстого. Цієї миті вбивця підбіг до машини і зробив постріл. Машина рухалася, куля влучила в дитину. Вона загинула вже в "швидкій допомозі" ...

Соболєв із Єнакієвого, відомий як бізнесмен на Донбасі, засновник однієї з перших торгових мереж "Обжора". У 2010-2011 роках був заступником голови НАК "Нафтогаз".

У 2015-му його обрано депутатом облради від "Блоку Петра Порошенка", - написав журналіст.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. У Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника.