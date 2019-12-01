Конгрес США завтра почне розгляд доповіді про результати розслідування в межах процедури імпічменту Трампа

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, на розгляд відводиться 24 години, після чого у вівторок доповідь буде поставлено на голосування.

Як очікується, Комітет, контрольований демократами, які ініціювали розслідування, прийме доповідь. Потім її буде передано на розгляд Юридичному комітету, який має в середу визначити, чи заслуговує вона на голосування всією Палатою представників.

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Якщо Палата представників проголосує за імпічмент, справу мають передати в Сенат для початку судового процесу.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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