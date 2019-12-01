SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції "Слуги народу"

Про це повідомляється на telegram-каналі SaveФОП, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 2.12.2019 року, підприємці руху #SaveФОП / #ЗахистиФОП проведуть пікетування КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16-А, м Київ), де буде відбуватися засідання фракції ПП "Слуга народу". Підприємці вимагатимуть від депутатів стати співавторами законопроєктів Антона Полякова про скасування норм, закладених нещодавно прийнятими законами України 128-IX, 129-IX, якими фактично знищується спрощена система оподаткування, обліку та звітності", - йдеться в повідомленні.

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Сергій Доротич уточнює у фейсбуці, що почнеться пікет о 16:30 під КВЦ "Парковий" ("вертолітний майданчик Януковича, де засідатиме фракція "Слуг"). У вівторок, 3 грудня, з 9:00 буде великий мітинг на Банковій.

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Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі заявляють, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви заперечують, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів жодним чином матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.

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