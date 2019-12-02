Санкції США проти "Північного потоку-2" торкнуться європейських компаній, які прокладають труби дном Балтійського моря, - Bild

Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на свої джерела і виступ на конференції з безпеки в Галіфаксі глави сенатського комітету з міжнародних справ Джима Ріша, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, під правила, які обмежать доступ європейських компаній на американський ринок, може потрапити швейцарська Allseas, яка спеціалізується на укладанні під водою труб і кабелів. Bild вказує, що під загрозою перебувають і кілька німецьких компаній, які працюють разом із "Газпромом". Видання додає, що обмеження можуть бути введені ще до католицького Різдва.

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Про подібні наміри наприкінці листопада повідомляло видання Defense News також із посиланням на Ріша. Останній пояснив, що положення про санкції проти компаній, що беруть участь у "Північному потоці-2", буде додано до законопроєкту про військовий бюджет США з тієї причини, що на підготовку окремого санкційного документа немає часу, з огляду на той факт, що трубопровід, найімовірніше, добудують у найближчі кілька місяців.

Defense News припускало, що санкції будуть близькі до документа "Про захист енергетичної безпеки Європи" і торкнуться насамперед тих компаній, які будуть надавати свої спеціалізовані судна для укладання труб. Однак співрозмовник Bild заявив, що метою є повне припинення будівництва. "Якщо ніхто нічого не буде робити, то ніхто і не постраждає", - додав він.

Нагадаємо, проєктом "Північний потік-2" передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

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Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч із уже існуючим "Північним потоком-1" до кінця 2019 року. Наприкінці березня – на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2") отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні - від Швеції. Наприкінці жовтня цього року Датське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі на південний схід від Борнхольму (острів у Данії) протяжністю 147 км.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є "Газпром". Фінансування проєкту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper та Wintershall. Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що розглядають можливість подачі апеляції на рішення Данії дозволити прокладання "Північного потоку-2" у своїх водах.