Китай і Росія зацікавлені в посиленні впливу на Балканах, - глава Міноборони Німеччини Крамп-Карренбауер

Таку думку висловила міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер у неділю, 1 грудня, в Приштині під час свого візиту до Косова, де солдати Бундесверу беруть участь у місії Північноатлантичного альянсу (НАТО), передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми знаємо, що на весь регіон Китай, а також Росія дивляться з особливим інтересом", - зазначила німецька міністерка, цитує інформагенція Reuters. Маючи на увазі саме Росію, очільниця оборонного відомства ФРН зауважила, зокрема, що на Балканах застосовуються ті самі форми впливу, котрі вже випробовувалися в країнах Балтії.

Кремль так само несхвально сприймав потрапляння країн Балтії у сферу впливу Заходу, як зараз критично сприймає орієнтацію Косова на вступ до ЄС та НАТО.

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Крамп-Карренбауер наголосила, що Косово як незалежна країна може самостійно вирішувати своє майбутнє. "Це відповідає нашому розумінню та нашим цінностям у питанні політичного суверенітету держав", - додала міністерка.

Такі заяви Крамп-Карренбауер зробила за кілька днів до проведення саміту НАТО в Лондоні.

Як повідомлялося, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заблокував початок переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії всупереч бажанню інших країн-членів Євросоюзу.

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