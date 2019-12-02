Нова система освіти на Закарпатті призведе до того, що діти ні угорською, ні українською не розмовлятимуть, - посол Ійдярто

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

"Найголовніший аргумент української сторони - це те, що угорці або інші нацменшини погано або взагалі не розмовляють українською мовою. Але ж це знову питання підходу, питання можливостей: скільки годин на тиждень тієї чи іншої мови. Український підхід полягає в тому, що з 5 по 11 клас більшість предметів будуть викладатися українською. Наш підхід - дитина має вивчати предмети своєю рідною мовою, оскільки саме рідною мовою краще засвоюється матеріал. Українська викладалася б п'ять разів на тиждень. Думаю, це дозволило б вивчати її не гірше, ніж так, як пропонує українська сторона", - пояснює дипломат.

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Ійдярто побоюється, що "змішана система, яку пропонується ввести, призведе до того, що діти ні угорською, ні українською не розмовлятимуть".

Також він сказав, що йому важко вивчати українську мову, тому що є плутанина з російською.

"У своєму житті я навчався тільки угорською. Звичайно, після школи життя склалося так, що потрібно вивчати інші мови. Проте, на мій погляд, якщо в тебе є знання, отримані рідною мовою, потім будь-якою мовою ти зможеш їх передати і використовувати", - вважає.

Нагадаємо, відносини України і Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, при цьому представникам нацменшин дозволяється викладання частини предметів рідною мовою.

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Згідно з висновком Венеціанської комісії від 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати стан мовної статті закону "Про освіту". 14 лютого 2018 року Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року.