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02.12.19 07:36

Двоє українських воїнів загинули в районі проведення ОС. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

1 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Двоє українських воїнів загинули в районі проведення ОС. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли:

- поблизу Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Зайцевого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також повідомляється, що 5 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Лебединського - з РПГ і великокаліберних кулеметів;
- у районі Новогригорівки - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Красногорівки - з великокаліберних кулеметів;
- біля Павлополя - з СПГ і стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців. Унаслідок вибухів наші воїни зазнали поранень, несумісних із життям, і померли на місці підриву", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресцентрі ОС, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.

Двоє українських воїнів загинули в районі проведення ОС. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб 01

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