Глава Міненерго США Перрі залишив свій пост

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у соцмережі.
"Сьогодні я прощаюся з міністерством енергетики. Для мене було честю і привілеєм усього життя служити в адміністрації президента Дональда Трампа міністром. Дякую моїй дружині, моїм дітям і американському народу за те, що дозволили мені служити", - написав Перрі.
Відставка Перрі була оголошена Трампом на засіданні кабінету міністрів у жовтні, а незабаром після цього президент заявив, що заступник міністра енергетики Ден Бруєтт очолить відомство.
Уперше про заплановану відставку Перрі ЗМІ повідомили у квітні цього року. Повідомлялося, що міністр енергетики планує піти з адміністрації президента США і вирішує, коли саме і на яких умовах відбудеться його відставка.
Перрі очолив міністерство енергетики в березні 2017 року, незабаром після інавгурації Трампа.