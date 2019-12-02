"Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомили представники німецької влади в неділю.
Злочин було скоєно через кілька днів після пограбування музею в Дрездені.
Грабіжники проникли в музей через вікно на першому поверсі, "розбили кілька вітрин, вкрали медалі і коштовності", йдеться в заяві поліції.
Їм вдалося втекти зі своєю здобиччю непоміченими.
Точний час викрадення невідомо, але співробітник музею виявив розбиті вітрини в залах вранці в неділю.
Злочин було скоєно незабаром після зухвалого пограбування дрезденського музею Gruenes Gewoelbe, що розміщується в палаці, який колись належав курфюрсту Саксонії.
Спровокувавши часткове відключення електроенергії, злодії проникли в музей через вікно і вкрали безцінні ювелірні прикраси 18-го століття, включно з відомим Білим діамантом вагою 49 карат із колекції саксонського курфюрста Августа Сильного.
Поліція продовжує пошуки чотирьох підозрюваних і запропонувала пів мільйона євро нагороди за інформацію, яка може привести до їхнього арешту або повернення викрадених експонатів.
Однак дедалі більше побоюються, що діаманти так і не будуть знайдені.