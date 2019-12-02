Трамп не прийде на перше засідання суду щодо імпічменту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське" із посиланням на CNN.

Як повідомляється, адвокат Трампа Пет Чіполлоне вже повідомив про це голові комітету Палати представників Конгресу США із судових питань Джеррі Надлеру.

"Це безпідставне й однопартійне розслідування суперечить історичній практиці, процесуальному праву та справедливості. Не можна очікувати нашої участі у слуханнях, поки не будуть названі свідки й доки не стане відомо, чи юридичний комітет забезпечить президентові справедливий процес шляхом додаткових слухань", - заявив захисник глави Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юридичний комітет Палати представників почне слухання щодо імпічменту Трампа 4 грудня

Він також нагадав, що 4 грудня у Трампа запланований візит на саміт НАТО в Лондоні.

У США триває скандал навколо можливого тиску Трампа на Зеленського.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.