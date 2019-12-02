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02.12.19 09:34

У більшості областей України в понеділок очікується погіршення погодних умов, - ДСНС

У понеділок, 2 грудня, в більшості областей України очікується погіршення погодних умов.

У більшості областей України в понеділок очікується погіршення погодних умов, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву заввишки 3-8 см. У Карпатах значний сніг, утворення снігового покриву заввишки 10-20 см. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті відомства в понеділок вранці.

Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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