Індія провела успішне випробування балістичної ракети, здатної нести ядерний боєзаряд

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", пуск ракети із дальністю 3 тис. км було здійснено з мобільної установки на полігоні на індійському острові Абдул Калам у Бенгальській затоці.

Це був перший пуск ракети такого типу, здійснений у темний час доби.

Ракета Agni-III, яка із 2011 року перебуває на озброєнні армії Індії, є твердопаливною і складається з двох ступенів. Її довжина сягає 17 метрів, діаметр - два метри, а стартова маса становить 50 тонн. Вона може нести боєголовку в ядерному та звичайному оснащенні вагою до 1,5 тонни.

Крім Agni-III, Індія також має у своєму розпорядженні балістичні ракети Agni-I із дальністю 750 км, Agni-II із дальністю 2 тис. км, Agni-IV із дальністю 4 тис. км і Agni-V із дальністю 5 тис. км. Усі вони здатні нести ядерну боєголовку.

Перше випробування ракети великої дальності Agni-V було проведено ще у 2012 році. Як зазначали місцеві ЗМІ, в зоні ураження цієї ракети перебуває, наприклад, вся територія Китаю та інші віддалені території в Азії. У такий спосіб Індія фактично увійшла до клубу держав, які мають цей вид стратегічних озброєнь. Нині до нього входять Росія, США, Китай, Велика Британія та Франція.

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