"Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час виступу на форумі "Солідарної Молоді" заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент України Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

"1 грудня 2013-го року мільйони українців вийшли сказати рішуче "так" європейському майбутньому нашої держави. Мільйони українців вийшли сказати рішуче "ні" Путіну і Януковичу, який хотів нас, нашу державу повернути в зону російського впливу, в російську імперію, в Радянський Союз. Першого грудня 13 року я на Банковій на власні очі бачив побитих по-звірячому журналістів і провокаторів, які організовували все це. Для чого вони це робили? Для того, аби залякати українців. Це була їхня тактика", – нагадав Порошенко.

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Ця тактика через шість років не змінилася – наголосив Порошенко. "Тільки тепер вони не тільки студентів б’ють, але й кидають за ґрати кіборгів, добровольців, волонтерів. Спочатку вони отримують незаконні інструкції з Офісу Президента, а потім у незаконний спосіб їх реалізують. Нам небайдужа доля нашої країни, і ми не допустимо такої поведінки влади", – застеріг лідер "Європейської Солідарності.

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"Наша позиція буде державницькою. Ми будемо захищати Україну. Україна зараз потребує захисту не менше, ніж у 14-му році. Коли прямо з університетських аудиторій, прямо з майданівських наметів українська молодь пішла на фронт", – нагадав Порошенко.

"Зараз нашого захисту потребує армія. Я наголошую: лише Збройні сили України – а не якісь папірці меморандумів – є гарантом суверенітету та територіальної цілісності України. З 2014 по 2019 роки армія захистила українську землю. Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів – щоб їх не викреслили з історії", – закликав Порошенко.

Він також звернув увагу на ситуацію із кримінальним переслідуванням кіборга, бойового генерала Дмитра Марченка, якого публічно підтримують і готові взяти на поруки справжні герої АТО, повні кавалери найвищих бойових орденів. Але суспільству активно нав’язується інший образ учасників війни проти російської агресії, їх намагаються принизити, підірвати довіру до армії. І це надзвичайно небезпечно – переконаний Порошенко.

"Не бійтеся. Знаєте, чим ми відрізняємося? З нами правда. Не будьте байдужими. Зараз як ніколи ви потрібні своїй країні. Вірте в Україну. Ми маємо захистити реформи – і рухатися вперед", – закликав Порошенко.

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