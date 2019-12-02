У дитячому садку Києва сталася пожежа, загинув чоловік, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, 2 грудня, о 6:57 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Гагаріна, 9-А, що в Дніпровському районі столиці.

Прибувши на місце події, пожежники встановили, що пожежа виникла на першому поверсі дитячого навчального закладу. На момент прибуття рятувальних підрозділів біля будинку лежало тіло чоловіка 1945 р.н., ймовірно охоронця закладу, який намагався самотужки загасити пожежу.

О 7:20 пожежу площею 5 кв. м була локалізована, а о 07:35 - ліквідовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень в Україні сталося понад 1,5 тис. надзвичайних подій, загинули 86 осіб, - ДСНС

На місці пожежі працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 23 рятувальників особового складу.

Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.