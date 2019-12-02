Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський

"Вибори відбуваються за українським законодавством. І український закон виключає присутність людей зі зброєю. Усі українські партії повинні мати доступ, спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія України. Якщо є збройні угруповання, жодна партія не піде брати участь у виборах там", - сказав він в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Говорячи про питання контролю над кордоном з Російською Федерацією, Зеленський зауважив, що "це буде найскладніше питання з усіх, якщо ми коли-небудь прийдемо до його обговорення".

"Я говорю їм чесно: я не згоден з тим, як це питання було вирішене в Мінську. Згідно з Мінськими угодами, спочатку відбудуться вибори, потім контроль над кордоном", - сказав президент України.

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Зеленський зазначив, що така позиція українців з цього питання, але це не записано в Мінських угодах.

"На жаль, у нас там є протиріччя. І, звичайно, повинні вирішити цю проблему", - підкреслив він.