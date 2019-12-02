Встановлено підозрюваних у нападі на члена кадрової комісії Генпрокуратури Лємєнова: одного заарештовано, другий - у розшуку, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Зранку 8 листопада 2019 року на потерпілого напали двоє осіб. Один завдав удару в область голови ззаду, а другий забризкав обличчя сльозогінним газом. За цим фактом було порушено провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після перевірки камер відеоспостереження в районі скоєння злочину слідство вийшло на ймовірних нападників, а також на особу, яка привезла їх до місця нападу і забрала звідти на автомобілі. 27 листопада 2019 р., за місцем проживання зазначених осіб провели обшуки, одного з підозрюваних затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Другого учасника нападу оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 8 листопада 2019 року в Києві двоє невідомих із застосуванням газового балончика напали на члена другої кадрової комісії ГПУ. Унаслідок нападу йому було завдано тілесних ушкоджень. Потерпілого доставлено до однієї з лікарень Києва для надання медичної допомоги. Національна поліція попередньо кваліфікувала напад як хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України) та почала розслідування.

Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Лємєновим: "Можливо, хотіли залякати, щоб менше коментував якісь теми або думав, як я голосую під час відбору прокурорів".