Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн

Про це йдеться в матеріалі "НВ" із посиланням на копії внутрішніх документів найманців РФ, отримані від українських спецслужб, передає Цензор.НЕТ.

Найбільша частка заборгованості припадає на центральне опалення і гарячу воду.

"При цьому в "ЛНР", у випуску експрес-статистики, звітують перед керівництвом терористів про перевиконання оплат за комунальні послуги в першій половині 2019 року, наприклад, у Перевальському районі, сума оплат сягнула 111%. У статистиці йдеться, що цифру в понад 100% вдалося досягти отриманням стягнень за попередні періоди заборгованостей", - уточнили в ЗМІ.

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Підняти тарифи для жителів окупованої частини Луганської області запропонувала так звана "республіканська служба з тарифів". На їхню думку, вони мають збільшитися від 7% до 10%.

Нагадаємо, в липні 2019 року Кабмін заборонив застосовувати обмеження поставок електроенергії комунальному підприємству "Вода Донбасу", що є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.

Частина об'єктів КП "Вода Донбасу" розташовується на контрольованій Україною території, частина - на окупованій. Зокрема, водозабір, станція фільтрації та підйому води діє на підконтрольній Києву території, звідки ця вода подається в окупований Донецьк в обсязі 860 тис. кубів щодоби.