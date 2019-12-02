Ми перебуваємо у стані війни, і США як стратегічний партнер України не мають блокувати будь-яку допомогу, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, текст якого наводить Der Spiegel.

"Я не розмовляв з президентом США Трампом у такому ключі, що я дам вам це, а ви мені - це. Ми це повністю пропустили. Ось як я говорив з президентом Путіним: ви відпускаєте цих людей, ми звільняємо тих людей. Що стосується Сполучених Штатів, то я не хочу, щоб ми поводилися як жебраки. Але ви (США. - Ред.) маєте розуміти, що ми перебуваємо в стані війни. І якщо ви (США. - Ред.) є нашим стратегічним партнером, вам не слід блокувати будь-яку допомогу. Це про справедливість, не йдеться про quid pro quo, це просто історія сама по собі", - сказав Зеленський.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.